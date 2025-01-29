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До конца света осталось 89 секунд: часы Судного дня впервые подошли так близко к полуночи
Ученые-атомщики сдвинули стрелки символических часов Судного дня на одну секунд ближе к полуночи, которая символизирует наступление апокалипсиса. Теперь часы показывают 23:58:31.
Ученые-ядерщики создали часы Судного дня в 1947 году с целью предупредить людей об опасности применения ядерного оружия. С тех пор ежегодно в январе часы Судного дня сообщают жителям планеты о том, насколько человечество близко к гибели.
В заявлении 2025 года, которое опубликовали ученые, говорится о наращивании странами арсенала ядерного оружия и в целом напряженной обстановке в мире.
Более вежливые люди меньше страдают от симптомов депрессии и чувствуют себя счастливее. К такому выводу пришли турецкие ученые, которые проанализировали связь просоциальности и хороших манер с психологическим состоянием.
Понять, насколько романтические партнеры удовлетворены отношениями, можно по их мимике во время разговора друг с другом. Ученые из США обнаружили связь между синхронностью улыбок и наличием проблем внутри влюбленной пары.
Строя гнезда, многие пернатые семейства синицевых изнутри выстилают их обрывками шерсти животных, в том числе домашних кошек и собак. Международная группа ученых заподозрила, что таким образом в птичьи «жилища» могут попадать ядовитые соединения из препаратов, которые применяют против наружных паразитов у четвероногих питомцев. Для проверки догадки провели исследование, которое подтвердило худшие опасения.
Согласно расхожему мнению, которое появилось под влиянием идей автора книги «Психокибернетика» Максвелла Мольца, новую привычку можно выработать за 21 день повторений. Реалистичность трехнедельного срока ранее уже ставили под вопрос. Теперь систематический обзор имеющихся исследований по теме подтвердил, что это миф. Сколько же времени на самом деле нужно, чтобы изменить поведение и закрепить более полезный для здоровья образ жизни?
Поверхностно-активные вещества оказались способны эффективно проходить лабиринты. Международная группа ученых опубликовала математическую модель, описывающую происходящие при этом физические процессы.
Фотография костей, уничтоженных во Второй мировой войне, помогла открыть новый род хищных динозавров
Сотрудник Палеонтологического музея в Мюнхене, копаясь в архивах, обнаружил ранее неизвестную фотографию неполного скелета динозавра, найденного в Египте в 1914 году. Через 30 лет кости уничтожила бомбардировка, но до разрушений их успели описать и отнести к виду гигантских хищных ящеров. Однако новая фотография запечатлела уникальный гребень на носу динозавра и прочие особенности, на основе которых ученые открыли новый род.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Древние римляне больше любого другого народа античности использовали свинец. Но среди историков нет единства относительно последствий этого. Одни ученые уверены, что широкое применение свинца должно было влиять на цивилизацию столь же негативно, как тетраэтилсвинцовая «эпидемия» в XX веке. Другие полагают, что жесткая вода блокировала стенки свинцовых труб и поэтому никакого массового отравления римлян свинцом просто не было. Новая научная работа привлекла образцы арктических льдов для решения вопроса. Оказалось, что даже без учета труб ситуация была очень непростой: ядовитым стал сам воздух.
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