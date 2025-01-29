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До конца света осталось 89 секунд: часы Судного дня впервые подошли так близко к полуночи

Ученые-атомщики сдвинули стрелки символических часов Судного дня на одну секунд ближе к полуночи, которая символизирует наступление апокалипсиса. Теперь часы показывают 23:58:31.

На часах Судного дня до полуночи осталось 89 секунд / © Bulletin of Atomic Scientists

Ученые-ядерщики создали часы Судного дня в 1947 году с целью предупредить людей об опасности применения ядерного оружия. С тех пор ежегодно в январе часы Судного дня сообщают жителям планеты о том, насколько человечество близко к гибели.

В заявлении 2025 года, которое опубликовали ученые, говорится о наращивании странами арсенала ядерного оружия и в целом напряженной обстановке в мире.