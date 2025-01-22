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SpaceX в 400-й раз приземлила первую ступень ракет семейства Falcon

Космическая компания Илона Маска 21 января 2025 года достигла новой исторической вехи, когда в 400-й раз благополучно посадила многоразовую первую ступень ракет семейства Falcon.

Первая ступень ракеты Falcon 9 B1082 на палубе беспилотного судна вскоре после запуска спутников Starlink, 21 января 2025 года / © SpaceX

Falcon 9 с 27 спутниками Starlink на борту стартовала с базы Космических войск Ванденберг в Калифорнии 21 января, в 18:45 по московскому времени.

© SpaceX

Спустя примерно восемь минут первая ступень с обозначением B1082 вернулась на Землю, приземлившись в Тихом океане, на платформу SpaceX.

Согласно описанию миссии, это были 10-й запуск и посадка этого конкретного ускорителя. Восемь из этих полетов пришлись на миссии Starlink.

Тем временем вторая ступень Falcon 9 продолжила выводить 27 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту. Они были развернуты спустя один час и 1,5 минуты после старта, как и планировалось.