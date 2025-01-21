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Фото: полет верхней ступени ракеты New Glenn, запечатленный с борта МКС

Астронавт NASA Дон Петтит поделился в социальной сети Х снимком верхней ступени ракеты-носителя New Glenn компании Blue Origin, которая отправилась в дебютный полет утром 16 января 2025 года. Петтит сделал эту фотографию с борта Международной космической станции.

Полет верхней ступени ракеты New Glenn / © NASA / Don Pettit

На этом снимке верхняя ступень New Glenn видна как слабая полоска света, протянувшаяся из нижнего правого угла в верхний левый, пересекая более яркие трассы.

Петтит пояснил, что сделать фото было непросто. В начале съемки МКС находилась над Оклахомой, а в конце — над центральной частью Мексиканского залива.