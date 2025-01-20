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В Китае спустили на воду крупнейшее в мире судно-автовоз
Китайская компания BYD спустила на воду новое судно Shenzhen. Оно может перевозить 9200 автомобилей.
Новый автовоз длиной 219 метров стал уже четвертым судном BYD, которое ввели в эксплуатацию с января 2024 года. Первым стало судно BYD Explorer № 1. Оно уже совершило несколько рейсов в Европу и Бразилию.
BYD Changzhou ввели в эксплуатацию в начале декабря 2024 года, за ним последовало BYD Hefei, которое отправилось в плавание на прошлой неделе. Все три могут перевозить до 7000 автомобилей.
Морской автовоз BYD Shenzhen, помимо своих размером, отличается еще экологичностью. По словам представителей компании, судно способно работать как на традиционном топливе, так и на сжиженном природном газе, а также имеет большие модульные блоки аккумуляторов, чтобы обеспечивать себя энергией во время стоянок.
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Ученые Северо-Западного университета (США) синтезировали новый материал с исключительными свойствами. Очень прочный, но в то же время гибкий и легкий, полученный ими полимер может изготавливаться в больших объемах, а применяться при создании бронежилетов и баллистических тканей.
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Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
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