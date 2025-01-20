  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
22 минуты назад
Рейтинг: +622
Посты: 1800

В Китае спустили на воду крупнейшее в мире судно-автовоз

Китайская компания BYD спустила на воду новое судно Shenzhen. Оно может перевозить 9200 автомобилей. 

Сообщество
# Китай
# технологии
# транспорт
Крупнейшее в мире судно-автовоз BYD Shenzhen / © BYD
Крупнейшее в мире судно-автовоз BYD Shenzhen / © BYD

Новый автовоз длиной 219 метров стал уже четвертым судном BYD, которое ввели в эксплуатацию с января 2024 года. Первым стало судно BYD Explorer № 1. Оно уже совершило несколько рейсов в Европу и Бразилию.

BYD Changzhou ввели в эксплуатацию в начале декабря 2024 года, за ним последовало BYD Hefei, которое отправилось в плавание на прошлой неделе. Все три могут перевозить до 7000 автомобилей.

Морской автовоз BYD Shenzhen, помимо своих размером, отличается еще экологичностью. По словам представителей компании, судно способно работать как на традиционном топливе, так и на сжиженном природном газе, а также имеет большие модульные блоки аккумуляторов, чтобы обеспечивать себя энергией во время стоянок.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Янв
Бесплатно
Волшебник-базилик
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
21 Янв
Бесплатно
Математика и компьютерные науки в фильмах и сериалах: во что мы верим?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
21 Янв
900
Итоги 2024 в зоологии позвоночных
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Янв
Бесплатно
Зачем людям Марс?
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
22 Янв
Бесплатно
Бионическое моделирование электрических рыб
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
22 Янв
Бесплатно
Где может водиться рыбка в Солнечной системе
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
22 Янв
600
Франки: происхождение и путь к власти
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
22 Янв
900
Микробиологические итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
23 Янв
900
Астрофизические итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 11:59
Evgenia

Физики нашли новое квантовое состояние материи — противоточную сверхтекучесть

Ученые экспериментально подтвердили существование экзотического состояния материи — противоточной сверхтекучести. Для этого пришлось охладить атомы рубидия до температуры около одного нанокельвина.

Физика
# изолятор мотта
# конденсат Бозе-Эйнштейна
# противоточная сверхтекучесть
# рубидий
# сверхтекучесть
# физика низких температур
Позавчера, 15:33
Березин Александр

Эволюция электромобилей не позволит им разрешить климатический кризис

Быстрый рост дальности электроавто может иметь серьезные негативные последствия для будущего человечества, утверждает новая научная работа. Ее автор даже предлагает остановить этот процесс с помощью госрегулирования.

Технологии
# транспорт
# электромобили
Позавчера, 18:11
Елена

Химики разработали первый двумерный материал, гибкий и прочный, как кольчуга

Ученые Северо-Западного университета (США) синтезировали новый материал с исключительными свойствами. Очень прочный, но в то же время гибкий и легкий, полученный ими полимер может изготавливаться в больших объемах, а применяться при создании бронежилетов и баллистических тканей.

Химия
# кристалическая структура
# материаловедение
# полимер
13 января
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
Позавчера, 18:11
Елена

Химики разработали первый двумерный материал, гибкий и прочный, как кольчуга

Ученые Северо-Западного университета (США) синтезировали новый материал с исключительными свойствами. Очень прочный, но в то же время гибкий и легкий, полученный ими полимер может изготавливаться в больших объемах, а применяться при создании бронежилетов и баллистических тканей.

Химия
# кристалическая структура
# материаловедение
# полимер
14 января
Елизавета Александрова

В земной мантии нашли гигантские структуры неизвестного происхождения

По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.

Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
# тектоника плит
13 января
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
14 января
Елизавета Александрова

В земной мантии нашли гигантские структуры неизвестного происхождения

По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.

Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
# тектоника плит
27.12.2024
ФизТех

Российские ученые разработали эффективные способы экранирования вольфрама от термоядерной плазмы

Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.

ФизТех
# висмут
# вольфрам
# термоядерная плазма
# термоядерный реактор
# термоядерный синтез
# экранирование
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Рак у женщин моложе 50 лет выявили почти вдвое чаще, чем у мужчин

    5 минут назад

  2. Российские ученые разработали и имплантировали свинье биоэквивалент мочеточника

    11 минут назад

  3. Планетологи предложили объяснение сильному различию между полушариями Марса

    1 час назад

  4. Достаем шерстяные вещи: пермские ученые рассказали об удивительных свойствах материала

    2 часа назад
Выбор редакции

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

16 января

Последние комментарии

Владимир Иванов
22 минуты назад
Ага, особенно брать за основу американский лунный грунт на анализ...Они забыли как ракету туда строили, вдруг потеряли умения, чертежи и прочее.

В лунном грунте не нашли следов планеты Тейя

Alex D.
1 час назад
"Интересно, что при этом авторы научной работы посчитали обнаруженную внутреннюю особенность не следствием дихотомии, а ее причиной." - главный

Планетологи предложили объяснение сильному различию между полушариями Марса

Alex D.
1 час назад
"ученые рассудили, что, по оценкам, к моменту формирования марсианской коры астероидно-кометная бомбардировка планеты должна была уже заметно

Планетологи предложили объяснение сильному различию между полушариями Марса

Александр Березин
1 час назад
Михаил, вы зря оставили комментарий не прочитав текст в целом. Прочитайте полностью -- включая раздел "Но ведь в журнале Nature пишут, что полный

Электричество от ветряков и солнца дешевле угольного — почему же в Азии начали массово строить угольные ТЭС?

Александр Березин
1 час назад
Михаил, "Александр, перечитал я статью.. Страна большая и ветер дует ВСЕГДА или почти всегда." Нет, вы не перечитали статью. Потому что иначе

Эволюция электромобилей не позволит им разрешить климатический кризис

Maxim Zhulin
1 час назад
На моего соседа похож

Восстановлен облик «человека-дракона», жившего 150 тысяч лет назад

Арсений Слободчиков
1 час назад
Эта комета никогда и не пролетала до этого у нас...

Астронавт запечатлел комету, которую последний раз видели 160 тысяч лет назад

Nord Cap
2 часа назад
Иван, маскофаперы? это забавное выражение придумали тролли, сидящие гдето там у себя под мостом, пердящие в диван. немогу понять, какой дефект в

Фото: интерьер обтекателя Starship после его возвращения в атмосферу

Александр Французов
2 часа назад
Uber, Иди лечись ненормальный.

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Андрей К
4 часа назад
Иван, их задача в основном и заключалась в ремонте и в доставке с орбиты не ремонтопригодных спутников. Но со временем увы, экономически стало не

Фото: интерьер обтекателя Starship после его возвращения в атмосферу

Карим Абзаев
5 часов назад
В южных Штатах ещё как правило детей больше, соответственно 1 зарплата на 1 ребёнка и на 3ех. Отсюда и перекос.

Инфографика: города США с самой высокой долей семей, живущих в нищете

Al Kazaam
5 часов назад
Иван, естественно. Это же только текстовые полеты. Старшип всё ещё пока в стадии разработки.

Фото: интерьер обтекателя Starship после его возвращения в атмосферу

Сергей Промский
5 часов назад
A., Предполагалось что Буран так же сможет забирать спутники с орбиты

Фото: интерьер обтекателя Starship после его возвращения в атмосферу

Satoshi Tokamak
7 часов назад
Алексей, учи историю. Твои предки её писали, а ты позоришь их

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Олег
9 часов назад
Это прямой предок китайцев

Восстановлен облик «человека-дракона», жившего 150 тысяч лет назад

Valhal
9 часов назад
Никто не говорит, что электроавтомобили работают на грязном электричестве. Оно вырабатывается путём сжигания угля или другого топлива. И чем

Эволюция электромобилей не позволит им разрешить климатический кризис

Андрей Владимирович
11 часов назад
Red, как её не назови все равно это не то о чем говорят. было столкновение но менее массивным объектом, благодаря которому родилась луна. Это очень не

В лунном грунте не нашли следов планеты Тейя

mei qing
12 часов назад
Захар, да)

Астронавт запечатлел комету, которую последний раз видели 160 тысяч лет назад

Гена Пастухов
12 часов назад
Что такое свобода воли? Очевидно, что это способность к целепогаланию у субъекта. Почему? Потому что отсутствие свободы воли - это жёсткое

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

Al Kazaam
13 часов назад
М., тоже стало интересно. Загуглил. И реально было дело. STS-51A Основная задача миссии – доставить на орбиту два спутника связи и вернуть с орбиты

Фото: интерьер обтекателя Starship после его возвращения в атмосферу

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно