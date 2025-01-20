Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Китае спустили на воду крупнейшее в мире судно-автовоз

Крупнейшее в мире судно-автовоз BYD Shenzhen / © BYD

Новый автовоз длиной 219 метров стал уже четвертым судном BYD, которое ввели в эксплуатацию с января 2024 года. Первым стало судно BYD Explorer № 1. Оно уже совершило несколько рейсов в Европу и Бразилию.

BYD Changzhou ввели в эксплуатацию в начале декабря 2024 года, за ним последовало BYD Hefei, которое отправилось в плавание на прошлой неделе. Все три могут перевозить до 7000 автомобилей.

Морской автовоз BYD Shenzhen, помимо своих размером, отличается еще экологичностью. По словам представителей компании, судно способно работать как на традиционном топливе, так и на сжиженном природном газе, а также имеет большие модульные блоки аккумуляторов, чтобы обеспечивать себя энергией во время стоянок.