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Самый большой в мире телескоп получил защитный купол

Строители завершили возведение каркаса купола, в котором разместится крупнейшая в мире наземная обсерватория — Чрезвычайно большой телескоп (ELT). Его создают на вершине горы Серро-Армазонес в чилийской пустыне Атакама.

Строительство Чрезвычайно большого телескопа в Чили / © ESO / G. Vecchia

Новые снимки, опубликованные специалистами Европейской южной обсерватории (ESO), показывают, что каркас купола уже завершен, в то время как внешняя оболочка, которая полностью закроет телескоп, пока на стадии строительства.

Строительство Чрезвычайно большого телескопа в Чили / © ESO / G. Vecchia

Внешняя часть каркаса вскоре получит пластины из алюминия, которые защитят телескоп от экстремальных условий Атакамы, включая резкие перепады температуры.

Строительство Чрезвычайно большого телескопа в Чили / © ESO / G. Vecchia

Купол имеет диаметр 93 метра и высоту 80 метров. Он сможет поворачиваться на 360 градусов, а внутри разместится 39-метровое главное зеркало ELT, состоящее из 798 индивидуальных шестиугольных сегментов общей площадью 978 квадратных метров. С его помощью ELT будет делать прямые снимки экзопланет.

Строительство Чрезвычайно большого телескопа в Чили / © ESO / G. Vecchia

Ожидается, что новый телескоп увидит первый свет к 2028 году.