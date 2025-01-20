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Самый большой в мире телескоп получил защитный купол
Строители завершили возведение каркаса купола, в котором разместится крупнейшая в мире наземная обсерватория — Чрезвычайно большой телескоп (ELT). Его создают на вершине горы Серро-Армазонес в чилийской пустыне Атакама.
Новые снимки, опубликованные специалистами Европейской южной обсерватории (ESO), показывают, что каркас купола уже завершен, в то время как внешняя оболочка, которая полностью закроет телескоп, пока на стадии строительства.
Внешняя часть каркаса вскоре получит пластины из алюминия, которые защитят телескоп от экстремальных условий Атакамы, включая резкие перепады температуры.
Купол имеет диаметр 93 метра и высоту 80 метров. Он сможет поворачиваться на 360 градусов, а внутри разместится 39-метровое главное зеркало ELT, состоящее из 798 индивидуальных шестиугольных сегментов общей площадью 978 квадратных метров. С его помощью ELT будет делать прямые снимки экзопланет.
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