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Спутники запечатлели озеро Байкал безо льда зимой

Пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России сообщила, что Байкал, самое глубокое озеро в мире, из-за теплой погоды пока не покрылось прочной коркой льда. Возможно, из-за теплой погоды озеро вообще не покроется льдом этой зимой.

Байкал без прочного ледяного покрова на спутниковом снимке аппарата «Метеор-М» / © «Роскосмос»

Однако синоптики не согласны с МЧС. По словам заместителя начальника Иркутского гидрометцентра Натальи Домбровской, подобные ситуации бывали и раньше. Например, в теплую зиму 2002-го лед на юге Байкала установился только 27 января, а за последние 25 лет позднее ледообразование отмечали в 2007, 2008, 2014, 2015 и 2020 годах.

Самая поздняя дата ледостава — 3 февраля. Такое случалось в 1958-м и 1984-м. Но за всю историю наблюдений не было такого, чтобы Байкал вообще не покрылся льдом.