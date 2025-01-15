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Астронавт запечатлел Млечный Путь, спутники Starlink и ложный рассвет на одном снимке

Астронавт Дон Петтит сделал снимок, который претендует на звание лучшей фотографии с борта Международной космической станции.

Млечный Путь, спутники Starlink и ложный рассвет с борта МКС / © NASA / Don Pettit

Петтит поделился своим творением в социальной сети Х.

На снимке запечатлены Земля, Млечный Путь, зодиакальный свет, который называют «ложным», спутники Starlink в виде полос и звезды в виде точек. Зодиакальный свет — это слабое белое свечение, вызванное отражением солнечного света от частиц пыли.

Астронавт сообщил, что сделал снимок 11 января из иллюминатора корабля Dragon миссии Crew 9. Известный астрофотограф Эндрю Маккарти заявил, что это, вероятно, «лучшая фотография, когда-либо сделанная с борта МКС».