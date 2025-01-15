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Астронавт запечатлел Млечный Путь, спутники Starlink и ложный рассвет на одном снимке
Астронавт Дон Петтит сделал снимок, который претендует на звание лучшей фотографии с борта Международной космической станции.
Петтит поделился своим творением в социальной сети Х.
На снимке запечатлены Земля, Млечный Путь, зодиакальный свет, который называют «ложным», спутники Starlink в виде полос и звезды в виде точек. Зодиакальный свет — это слабое белое свечение, вызванное отражением солнечного света от частиц пыли.
Астронавт сообщил, что сделал снимок 11 января из иллюминатора корабля Dragon миссии Crew 9. Известный астрофотограф Эндрю Маккарти заявил, что это, вероятно, «лучшая фотография, когда-либо сделанная с борта МКС».
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Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
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