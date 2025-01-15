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Китайский луноход, похоже, потерял возможность передвигаться

Китайский луноход «Юйту-2» (Yutu 2), который работает с января 2019 года на обратной стороне естественного спутника Земли, скорее всего, потерял возможность передвижения.

Луноход «Юйту-2» (Yutu 2) / © CNSA

В последнем сообщении китайских СМИ о работе «Юйту-2» в сентябре 2024 года говорилось о том, что шестиколесный луноход проехал в общей сложности 1613 метров. Однако снимки, полученные аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) NASA, показывают, что «Юйту-2» неподвижен с марта 2024-го.

По словам почетного профессора Института исследования Земли и космоса при Университете Западного Онтарио Фила Стока, который следит за деятельностью лунохода «Юйту-2», примерно до февраля 2023 года аппарат перемещался на семь-восемь метров за раз. Потом, в октябре того же года, его передвижение сократилось до трех-четырех метров, а затем до одного-двух метров, прежде чем луноход остановился в марте 2024 года.

Неизвестно, что привело к остановке «Юйту-2». Возможно, он столкнулся с суровыми температурными и радиационными условиями или подвергся механическому разрушению из-за абразивного лунного реголита при пересечении сложного рельефа местности.