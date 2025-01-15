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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
11 минут назад
Рейтинг: +945
Посты: 1989

Ракета SpaceX за раз отправила на орбиту более 130 спутников

Ракета Falcon 9 космической компании Илона Маска стартовала с базы Ванденберг в Калифорнии 14 января, в 22:09 по московскому времени. Полет состоялся в рамках программы SpaceX SmallSat Rideshare по массовому запуску малых спутников.

Сообщество
# SpaceX
# космос
# кубсаты
# спутники
Старт ракеты Falcon 9 компании SpaceX в рамках программы SmallSat Rideshare 14 января 2025 года / © SpaceX
Старт ракеты Falcon 9 компании SpaceX в рамках программы SmallSat Rideshare 14 января 2025 года / © SpaceX

Вскоре первая ступень успешно вернулась на стартовую площадку, а вторая вывела полезную нагрузку (131 новый спутник) на солнечно-синхронную орбиту. 

Полезная нагрузка включала десятки микроспутников и кубсатов, среди которых были  аппараты для получения изображений Земли, принадлежащие индейскому стартапу Pixxel и правительству ОАЭ, а также возвращаемый аппарат Varda Space и даже «спутник для селфи».

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