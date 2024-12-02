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Скоро любой желающий сможет сделать селфи на фоне Земли

Селфи на фоне Земли / © Spaceselfie

По данным издания The Verge, все желающие должны зарегистрироваться на сайте, созданном Робером, загрузить туда свое фото и указать, где они живут. Когда спутник будет находиться над их городом, пользователю придет сообщение о том, что необходимо выйти на улицу, и спутник сфотографирует данный регион. Это означает, что технически пользователь сможет попасть в кадр.

Запуск аппарата запланирован компанией SpaceX на январь 2025 года (на борту миссии Transporter 12), а через несколько месяцев он начнет делать селфи.