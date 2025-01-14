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Олег Гончар
Олег Гончар
3 минуты назад
Рейтинг: +622
Посты: 1786

Индийским спутникам не удалась стыковка в космосе с первой попытки 

Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что провела испытания по космической стыковке двух спутников миссии Space Docking Experiment (SpaDeX).

Сообщество
# Индия
# космос
# спутники
Спутник миссии SpaDeX / © ISRO
Спутник миссии SpaDeX / © ISRO

Аппараты сблизились на расстояние трех метров во время первой попытки космической стыковки, однако вскоре их отвели на безопасную дистанцию.

ISRO уточнило, что стыковку выполнят после детального анализа данных, полной калибровки оборудования и тестирования всех датчиков.

Напомним, что стыковка космических аппаратов — чрезвычайно сложный процесс. В случае успеха Индия станет четвертой страной, способной стыковать спутники. Этот прогресс поспособствует будущим космическим проектам, таким как создание Индийской космической станции.

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