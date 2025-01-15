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Строительство промышленного мегапроекта угрожает будущему земной астрономии

Астрономы Европейской южной обсерватории (ESO) призвали правительство Чили перенести создание промышленного комплекса площадью более 3000 гектаров, который поставит под удар проведение астрономических наблюдений в пустыни Атакама.

Арка Млечного пути над Паранальской обсерваторией / © ESO / B. Tafreshi

В Атакаме, которая считается одним из лучших мест на Земле для размещения телескопов благодаря сочетанию сухого климата, большой высоты и отсутствия источников светового загрязнения, расположена Паранальская обсерватория. Кроме того, там идет строительство Чрезвычайно Большого телескопа, после введения в эксплуатацию он станет мощнейшей в истории наземной обсерваторией.

Однако этого может и не случиться. Дочернее предприятие американской энергетической компании AES Corporation запланировало грандиозную стройку промышленного объекта всего в 10 километрах от Паранальской обсерватории. Она предусматривает создание заводов по производству аммиака и водорода, а также тысячи электростанций.

По мнению астрономов, реализация проекта нанесет непоправимый ущерб их наблюдениям из-за выбросов пыли во время строительства и светового загрязнения.