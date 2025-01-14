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«Хаббл» запечатлел джет протозвезды в туманности Ориона

Европейское космическое агентство (ESA) представило новое изображение космоса, которое показывает звездообразующую область туманности Ориона, расположенную на расстоянии 1300 световых лет от Земли. Снимок получил телескоп «Хаббл».

Джет протозвезды в туманности Ориона / © ESA / Hubble & NASA, T. Megeath

В правом верхнем углу изображения — две протозвезды HOPS 150, окруженные пылевым диском, а через всю левую часть снимка проходит узкий поток вещества, называемый джетом. Он исходит от молодого звездного объекта HOPS 153, который не попал в кадр.

Протозвезда HOPS 153 выбрасывает материал и энергию в межзвездное пространство, образуя пузыри и нагревая газ, тем самым регулируя формирование новых звезд в своем районе и даже замедляя собственный рост.