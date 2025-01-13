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Инфографика: запасы ядерных боеголовок в мире

Несмотря на сокращения со времен холодной войны, мировой ядерный арсенал остается значительным: по состоянию на конец 2024 года девять стран располагали примерно 12 121 боеголовкой.

Запасы ядерных боеголовок в мире / © Visualcapitalist

На графике, представленном выше, показано число ядерных боеголовок с 1945 по 2024 год, по данным Федерации американских ученых (FAS).

Хотя общее количество ядерного оружия снизилось с пикового показателя в 1986 году (70 300 боеголовок), темпы этого сокращения за последние три десятилетия замедлились.

Представители Федерации американских ученых уверены, что Китай, Индия, КНДР, Пакистан и Великобритания, а также, возможно, Россия наращивают свои запасы.