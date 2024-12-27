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Самый быстрый объект, когда-либо созданный людьми, подошел максимально близко к Солнцу

Автоматический аппарат NASA для изучения внешней короны Солнца — зонд «Паркер» (Parker Solar Probe) — 27 декабря вышел на связь с Землей после того, как пролетел на расстоянии 6,1 миллиона километров от поверхности Солнца. Скорость полета была колоссальной — 692 017 километров в час. Так аппарат побил собственный рекорд и подошел на максимально близкое расстояние к светилу.

Солнечный зонд «Паркер», фантазия художника / © NASA / Johns Hopkins APL / Steve Gribben

В течение нескольких дней связь с зондом была невозможна, но теперь он начнет передавать собранную во время сближения с Солнцем информацию. Ожидается, что космический аппарат отправит подробные телеметрические данные о своем состоянии 1 января.

Напомним, 29 июня 2024 года зонд «Паркер» развил скорость в 635 266 километров в час (примерно в 500 раз превышает скорость звука), став самым быстродвижущимся объектом, созданным человеком, а 24 декабря побил собственный рекорд скорости.