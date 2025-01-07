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Китайская компания Landspace получила госфинансирование на создание многоразовых ракет

Стартап Landspace получил крупное финансирование от КНР для стимулирования разработки многоразовых космических ракет.

Испытания прототипа первой ступени метановой многоразовой ракеты Zhuque-3 / © Landspace

По данным китайских СМИ, сумма составила 900 миллионов юаней (более 12 миллиардов рублей).

Представители Landspace сообщили, что в первую очередь деньги пойдут на разработку, испытания и производство многоразовых ракет-носителей семейства Zhuque.

Перспективная ракета Zhuque-3 диаметром 4,5 метра и общей длиной 76,6 метра оснащена девятью двигателями Tianque-12B и сможет выводить до 21 тысячи килограммов полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту в расходном состоянии или до 18,3 тысячи килограммов в процессе, когда первая ступень будет возвращаться на стартовую площадку для повторного использования.

Landspace планирует выполнить первый орбитальный запуск Zhuque-3 в 2025 году.