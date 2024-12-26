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Климатологи предупредили о мощном извержении вулкана, которое навредит человеческой цивилизации

Климатологи, геологи и вулканологи из Великобритании сошлись во мнении, что в нынешнем столетии на Земле произойдет мощное извержение вулкана. По словам ученых, оно способно вызвать резкое изменение климата и нанести непоправимый вред человеческой цивилизации.

Извержение вулкана в Индонезии, 12 ноября 2024 года / © Reuters

Как пишет издание Daily Mail, мощное извержение вулкана способно спровоцировать климатический хаос, однако ученые не смогли точно спрогнозировать, где и когда оно случится.

По словам климатолога Маркуса Штоффеля, событие, подобное извержению вулкана Тамбора в Индонезии в 1815 году, может произойти снова. Тогда в результате извержения в атмосферу было выброшено огромное количество газа и пыли, что привело к резкому падению глобальной температуры. Случились неурожай и голод, вспыхнули болезни, десятки тысяч людей умерли.

С тех пор случилось множество извержений, но индонезийское остается последним крупным. Более 200 лет спустя ученые предупреждают, что мир может ожидать еще одна подобная катастрофа.

Вулканолог Томаса Обри уточнил, что изменение климата может повлиять на поведение самих вулканов. Таяние и исчезновение ледников над подземным бассейном магмы способно поднять давление и вызвать новые извержения.