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Жители России в последний день 2024 года смогут увидеть «черную луну»

Луна / © wikipedia

Что такое «черная луна»? Обычно естественный спутник Земли за месяц проходит четыре фазы: новолуние, первую четверть (растущая Луна), полнолуние и последнюю четверть (убывающая Луна). В конце декабря 2024 года Луна успеет вступить в, условно говоря, лишнюю, пятую фазу — второе новолуние.

В этот момент она будет обращена к Земле неосвещенной стороной, поэтому будет невидима невооруженным глазом. Однако, если запастись терпением, телескопом и видеокамерой, можно запечатлеть вспышку от врезавшегося в поверхность Луны метеорита и увидеть часть естественного спутника Земли. По словам астрономов, подобные вспышки происходят примерно раз в час.