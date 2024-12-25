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ЦРУ рассекретило документ о поисках марсианской цивилизации

Недавно в открытом доступе появился рассекреченный документ Центрального разведывательного управления США. В нем говорится о том, что следы существования марсианской цивилизации могли обнаружить еще 40 лет назад.

Поверхность Марса / © NASA, JPL-Caltech

Речь идет об отчете «Исследование Марса», датированном 22 мая 1984 года. В нем рассказывается об использовании астральной проекции (концепт, подразумевающий перенос духа человека в пространстве и времени) для изучения Красной планеты.

Согласно отчету некоего испытуемого, участника эксперимента «отправили» на миллион лет в прошлое на Марс с помощью вышеупомянутой техники. Он сообщил о «пирамидообразных структурах», напоминающих древние египетские памятники, а также описал очень больших, высоких и худых существ в необычной одежде, чья цивилизация находилась на грани вымирания из-за катастрофических изменений окружающей среде. Древние марсиане якобы построили огромные пирамиды, чтобы спастись от гибели.

Отчет был частью проекта «Звездные врата», инициированного армией США в 1977 году, и занимающегося изучением аномальных явлений, включая телепатию и психокинез. Проект «Звездные врата» был оружием правительства США против Советского Союза, направленным на создание шпионов, способных читать мысли и проникать в разумы врагов.