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В Европе показали оригинальный барражирующий боеприпас RD-120

Барражирующий боеприпас RD-120 Raijin / © Fly-R

Барражирующий боеприпас RD-120 Raijin запускается с переносной пусковой установки и способен работать на высоте до трех километров. Радиус его действия составляет до 50 километров, а максимальная скорость пикирования — 270 километров в час. Масса полезной нагрузки RD-120 Raijin — 1,5 килограмма.

Барражирующий боеприпас RD-120 Raijin / © Fly-R

Производитель отметил, что компактные размеры (длина — чуть более метра, ширина — 1,2 метра), скрытность и высокая точность делают RD-120 Raijin идеальным выбором для нанесения внезапных ударов по критически важным объектам.