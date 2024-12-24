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Китай стал лидером в разработке программного обеспечения

По данным China Media Group, основанным на информации Министерства промышленности и информационных технологий Китая, число разработчиков программного обеспечения в КНР превысило 9,4 миллиона человек. Это примерно треть от общемирового показателя, что делает Китай крупнейшей страной по количеству разработчиков программного обеспечения в мире.

Программист за работой / © CCTV Plus

Вклад Китая в экосистемы с открытым исходным кодом также производит фурор. Отчет Комитета по стандартам облачных вычислений и продвижению открытого исходного кода при Китайской ассоциации стандартов связи показывает, что китайские проекты в настоящее время составляют 17 процентов мирового программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Открытый исходный код относится к программному обеспечению, исходный код которого находится в открытом доступе. Согласно лицензионному соглашению, любой может использовать, изменять и распространять этот исходный код.

В настоящее время открытый исходный код охватывает практически все аспекты разработки программного обеспечения: 97 процентов разработчиков программного обеспечения и 99 процентов компаний по всему миру используют программное обеспечение с открытым исходным кодом.

HarmonyOS, или Hongmeng на китайском языке, — одна из операционных систем с открытым исходным кодом. Ее уже используют более одного миллиарда устройств, включая смарт-экраны, планшеты, носимые устройства и автомобили.