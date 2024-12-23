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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
4 минуты назад
Рейтинг: +395
Посты: 815

В новой американской школе детей будет учить ИИ, а не преподаватели 

Совет по чартерным (независимым от государственных) школам штата Аризона одобрил заявку на создание нового образовательного учреждения, в котором не будет традиционных преподавателей-людей. Все уроки будет вести специальная программа, созданная на базе искусственного интеллекта (ИИ).

Сообщество
# ИИ
# образование
# технологии
Образовательный робот / © Getty Images  
Образовательный робот / © Getty Images  

Учреждение под названием Alpha School обещает обучать детей в два раза быстрее, чем в классах, в которых преподают учителя-люди. Программа рассчитана на обучение детей с четвертого по восьмой класс и способна корректироваться ИИ самостоятельно, в зависимости от успеваемости ребенка по каждому предмету. 

Используемый для обучение ИИ, отличается от моделей ChatGPT компании OpenAI и Gemini от Google, однако представители Alpha School не раскрывают иго название.

Хотя, как считают специалисты, использование ИИ в качестве основного средства обучения детей в лучшем случае сомнительно, а в худшем — опасно. Все большие языковые модели склонны «галлюцинировать» или выдумывать факты. Риск предоставления ими неверной информации — возможно, даже более авторитетно, чем это сделал бы учитель-человек — неизбежен.

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# белые карлики
# космос
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Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
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