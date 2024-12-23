Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Японии построят лунный комплекс для 10 тысяч человек

Исследователи из Университета Киото и строительной компании Kajima представили проект лунного комплекса с искусственной гравитацией The Lunar Glass. Он должен проложить путь к созданию космических колоний и устранить опасения по поводу неблагоприятных последствий длительного воздействия микрогравитации на организм человека.

Концепт комплекса The Lunar Glass / © Kajima Corp

Согласно презентации, комплекс The Lunar Glass будет представлять собой стеклянный вращающийся объект, установленный на круглом постаменте. Его высота составит 400 метров, диаметр — 200 метров, вместимость — до 10 тысяч человек.

Подготовка к созданию комплекса начнется уже в следующем году, а запустить его в эксплуатацию планируют в начале следующего десятилетия.