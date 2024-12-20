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Лучшие научные изображения 2024 года, выбранные журналом Nature
Журналисты издания Nature показали снимки, которые, по их мнению, стали лучшими научными изображениями 2024 года.
Команда американских астрономов изучила околоземный астероид 2024 PT5, который почти на два месяца стал временным спутником нашей планеты, и установила его природу. Похоже, он представляет собой отколовшуюся лунную породу. По мнению авторов новой научной работы, в космосе дрейфует скрытая популяция таких объектов, все они ожидают своего открытия.
Черная плесень — это не только эстетически непривлекательные пятна в квартире или доме. Ее вред не заканчивается с выброшенным в мусорное ведро испорченным продуктом. Всего один квадратный метр грибка производит более одного миллиарда спор в день. Они проникают в воздух, которым мы дышим, незаметно подрывая здоровье. Ученые Пермского Политеха рассказали, что это за вид плесени, зачем ее используют при производстве конфет, как предотвратить появление грибка в жилище, чем для аллергиков и астматиков микроорганизмы особенно опасны, что такое мукормикоз и почему нельзя есть заплесневевший сыр даже после удаления пораженного участка.
Группа ученых утверждает, что количество фундаментальных констант зависит от типа пространства-времени, в котором формулируются использующие их теории. В релятивистском пространстве-времени весь набор констант можно сократить до определяющей время — секунды.
С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.
Человек и животные осваивают навыки, обучаясь на собственном опыте. Однако ученым из США удалось без явного обучения и физических манипуляций внести в мозг шаблон активности. Это позволило людям усвоить информацию и заставило по-другому воспринимать визуальные образы.
Команда американских астрономов изучила околоземный астероид 2024 PT5, который почти на два месяца стал временным спутником нашей планеты, и установила его природу. Похоже, он представляет собой отколовшуюся лунную породу. По мнению авторов новой научной работы, в космосе дрейфует скрытая популяция таких объектов, все они ожидают своего открытия.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.
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Вместо Луны
Космическая еда
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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