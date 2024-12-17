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Грузовой корабль Dragon отправился на Землю после внеплановой задержки на МКС

Многоразовый грузовой корабль Dragon компании SpaceX 16 декабря в 19:05 по московскому времени отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направился к Земле. Он доставит на нашу планету результаты научных экспериментов, проведенных американскими астронавтами.

Грузовой корабль Dragon вскоре после отстыковки с МКС / © SpaceX

Планируется, что Dragon приводнится в Атлантическом океане у побережья Флориды вечером 17 декабря.

Космический грузовой корабль Dragon с серийным номером C208 в ноябре текущего года отправился в космосе уже в пятый раз. Предполагалось, что он будет пристыкован к МКС всего 30 дней, а затем вернется на Землю в начале декабря, но из-за неблагоприятных метеоусловий в районе приводнения возвращение аппарата пришлось несколько раз переносить.

Кроме того этот грузовой корабль SpaceX отметился тем, что впервые провел корректировку орбиты МКС, ранее для этой задачи использовались российские корабли «Прогресс».