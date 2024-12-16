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Николай Головин
Николай Головин
26 минут назад
Рейтинг: +205
Посты: 543

Starship к полету готов: SpaceX испытала космический корабль S33

Инженеры компании Илона Маска провели кратковременное зажигание на малой тяге двигателей второй ступени транспортной системы Starship — прототипа корабля S33. Статическое огневое испытание двигателей Starship S33 завершилось успешно. Его проводили в преддверии седьмого полета, который может состояться 11 января 2025 года.

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# космос
Статическое огневое испытание двигателей Starship S33 / © SpaceX
Статическое огневое испытание двигателей Starship S33 / © SpaceX

Прототип S33 станет первым кораблем нового поколения Starship V2. Он на несколько метров длиннее (выше) предшественников, а также оснащен новой компоновкой теплозащитного экрана и увеличенным запасом топлива.

© SpaceX

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# восприятие
# мозг
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# аминокислоты
# белки
# генетический код
# ДНК
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# ветеринария
# возраст
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# космос
# межзвездные объекты
# планеты-гиганты
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Астрономия
# карликовая галактика
# космос
# приливное разрушение звезд
# черная дыра
# черная дыра средней массы
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Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
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