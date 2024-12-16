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Американские военные заявили о подготовке к войне в космосе

Глава американского командования космических операций генерал Брэдли Ченс Зальцман на конференции Spacepower Ассоциации Космических сил в Орландо заявил, что теперь «космос — это область боевых действий».

Верхняя ступень ракеты Vulcan Centaur / © ULA

Причиной изменения подхода США к войне в космосе стал тот факт, что два их главных стратегических противника — Китай и Россия — уже испытали средства, способные уничтожить или вывести из строя американский военный спутник. Поэтому теперь Космические силы Соединенных Штатов хотят иметь собственное космическое оружие.

Один из концептов, который военные могут взять на вооружение, недавно предложил генеральный директор компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно. По его словам, модернизированную версию верхней ступени ракеты Vulcan можно превратить в своеобразный космический буксир, который будет находиться в космосе и сможет защитить особо ценные спутники США, отразив атаку ракеты, запущенную с наземной установки.