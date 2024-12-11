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Перспективная китайская ракета «Чанчжэн-9» будет летать на Марс

Конструктор Китайского исследовательского института ракетной техники (CALT) Лун Лэхао в интервью информационному агентству «Синьхуа» сообщил, что ракета-носитель нового поколения «Чанчжэн-9» (Long March-9) будет иметь диаметр 10,6 метра и высоту около 114 метров. Ее грузоподъемность на окололунную орбиту составит 50 тонн.

Макет двух ступеней многоразовой перспективной ракеты «Чанчжэн-9» / © CNSA

«Чанчжэн-9», работающую на жидком кислороде и метане, задействуют во время пилотируемых миссий на Марс в будущем.

Лэхао отметил, что обе ступени ракеты будут полностью многоразовыми и их можно будет повторно использовать даже после извлечения из морской воды.