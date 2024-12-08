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Китайский ученый предупредил о новой пандемии азиатского гриппа

Вирусолог и главный китайский эксперт по инфекционным заболеваниям Джордж Фу Гао заявил, что штамм вируса H2N2, разновидности вируса птичьего гриппа, недавно обнаруженный в дикой природе, теперь может заражать людей.

Работник птицефермы осматривает куриц / © SCMP

Несмотря на то что воспоминания о пандемии коронавируса, зародившейся в КНР, еще свежи в памяти, китайские исследователи предупредили: мир находится на грани новой пандемии гриппа, подобной той, что разразилась более шести десятилетий назад.

В 1957 году в Восточной Азии началась вспышка так называемого азиатского гриппа, которая в итоге распространилась на весь земной шар. Болезнь унесла жизни одного-двух миллионов человек.

По данным издания SCMP, Гао и его команда обнаружили, что штамм H2N2, появившийся в 2021 году, может инфицировать как птиц, так и людей.

Исследователи отметили, что штамм 1957 года тоже изначально мог заражать людей и птиц, но позже стал более склонным заражать человека.

Ученые провели эксперименты на животных и обнаружили, что штамм H2N2 может мутировать. По словам исследователей, хотя эта разновидность похожа на штамм гриппа 1957 года, у людей нет иммунитета к ней.