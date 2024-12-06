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NASA снова перенесло отправку людей на Луну

Администратор NASA Билл Нельсон на пресс-конференции 5 декабря сообщил, что космическое агентство перенесло на более поздние сроки старты лунных миссий «Артемида II» и «Артемида III».

Рендер корабля Orion в космосе / © NASA

Запланированный на сентябрь 2025 года пилотируемый полет к Луне в рамках миссии «Артемида II» состоится не раньше апреля 2026-го. Тогда как высадка астронавтов на поверхность Луны в рамках миссии «Артемида III» теперь сдвинулась на середину 2027-го

Во многом задержка связана с техническими проблемами и неполадками, которые инженеры выявили по итогам миссии «Артемида I». Это проблемы с тепловым щитом, аккумуляторами и системой жизнеобеспечения корабля Orion.

«Нам и нашей отрасли, и международным партнерам нужно время, чтобы убедиться, что корабль Orion готов безопасно доставить астронавтов в глубокий космос и обратно на Землю», — заявил Нельсон.