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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
1 час назад
Рейтинг: +935
Посты: 1927

NASA снова перенесло отправку людей на Луну

Администратор NASA Билл Нельсон на пресс-конференции 5 декабря сообщил, что космическое агентство перенесло на более поздние сроки старты лунных миссий «Артемида II» и «Артемида III». 

Сообщество
# NASA
# Артемида
# космос
# Луна
Рендер корабля Orion в космосе / © NASA
Рендер корабля Orion в космосе / © NASA

Запланированный на сентябрь 2025 года пилотируемый полет к Луне в рамках миссии «Артемида II» состоится не раньше апреля 2026-го. Тогда как высадка астронавтов на поверхность Луны в рамках миссии «Артемида III» теперь сдвинулась на середину 2027-го

Во многом задержка связана с техническими проблемами и неполадками, которые инженеры выявили по итогам миссии «Артемида I». Это проблемы с тепловым щитом, аккумуляторами и системой жизнеобеспечения корабля Orion.

«Нам и нашей отрасли, и международным партнерам нужно время, чтобы убедиться, что корабль Orion готов безопасно доставить астронавтов в глубокий космос и обратно на Землю», — заявил Нельсон.

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Иван Колупаев
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Иван Колупаев
2 часа назад
Денис, так и Россия раньше могла не только в Луну аппараты запускать. На Луну посадить тоже получалось.

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Иван Колупаев
3 часа назад
Artem, да нет это у вас проблемы. Со школьной программой. Луна намного меньше Земли и лишена атмосферы поэтому старт с нее не требует "кучу столько

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Янис Петерсон
4 часа назад
А ведь в этих далёких галактиках возможно живут наши собратья по разуму.... Или какая нибудь разумная жизнь..

Астрономы нашли более 40 скрытых галактик в древней ПаутинеАстрономы нашли более 40 скрытых галактик в древней Паутине

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В скафандр встраивается надувная оболочка. При наступлении аварийного случая, оболочка надувается газом, астронавт оказывается зафиксирован в

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Акела Промахнулся
4 часа назад
Степан, олигархи легче выделят по миллиарду каждый на истребление миллиарда населения чтобы их яхтам было лучше 🤕

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Степан Жук
5 часов назад
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Степан Жук
5 часов назад
Гена, а где в статье, что деньги американские? 🤔

Как мы разрушили озоновый слой и что это значит для климата Земли? Интервью с Евгением РозановымКак мы разрушили озоновый слой и что это значит для климата Земли? Интервью с Евгением Розановым

Акела Промахнулся
5 часов назад
так машина уже обыграла человека в шахматы рендзю и го теперь осталось обыграть его в волейбол баскетбол и футбол интересно такая машинка будет

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Evgeny
6 часов назад
Kiridan, да, вы правы. Вполне возможно что с учетом сплющивания эта скорость вращения и будет предельной (т.е. поверхность таки достигнет 1 космической).

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играем
8 часов назад
1, ясно - пишешь хрень... Почитай - нейтронная сигнатура, индуцированная космическими лучами...

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Сергей Петровский
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Не имеющий аналогов в мире, на новых физических принципах, созданный молодыми талантливыми управленцами роснано- АНАЛОГОВНЕТ!

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