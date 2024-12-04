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Николай Головин
Николай Головин
12 минут назад
Рейтинг: +204
Посты: 528

Робот Toyota CUE6 установил новый мировой рекорд, забросив мяч в баскетбольную корзину с расстояния 24,55 метра

Человекоподобный робот CUE6, созданный японской корпорацией Toyota Motor, попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он выполнил самый дальний бросок баскетбольного мяча среди гуманоидных роботов и попал в корзину с расстояния 24,55 метра. Для справки: официальная площадка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) имеет длину примерно 29 метров.

Сообщество
# Toyota
# рекорды
# Роботы
# технологии
Человекоподобный робот CUE6 / © Toyota
Человекоподобный робот CUE6 / © Toyota

Достижение зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса в Нагакуте, префектура Айти в Японии.

© Toyota

Благодаря алгоритмам искусственного интеллекта CUE6 способен учиться на своих ошибках и автоматически адаптировать прицел для идеального броска. Это означает, что его можно научить распознавать закономерности и даже корректировать свою осанку, положение рук, а также силу броска в режиме реального времени, как человека-спортсмена.

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Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
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White_Shadow
1 час назад
Заголовок звучит забавно, особенно учитывая то, что NASA уже давно спонсируется правительством

NASA нашло деньги на разработку самолета будущегоNASA нашло деньги на разработку самолета будущего

Александр Березин
2 часа назад
Андрей, если вы и были в школе, то впрок не пошло.

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Александр Березин
2 часа назад
Nekto, вам надо лучше обороняться от мыслей: американские скафандры на Луне весили вовсе не 175 килограмм. И близко нет. Впрочем, сходные фактические

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Андрей Теличко
2 часа назад
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Anton Dubinkin
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NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Ришат Султанов
2 часа назад
Денис, хренову тучу времени назад, американцы посадили лунный модуль на экваторе, на дне плоского как стол кратера Море спокойствия., сейчас

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Nekto Neo
2 часа назад
По четвергам, консультации за полцены

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Nekto Neo
2 часа назад
Жду от вас дорогое NASA, связи со мной. NektoNeo Спасибо

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Serge Zaporozhtsev
2 часа назад
Юрий, можете пример привести?

«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным

Nekto Neo
2 часа назад
И для того что бы, вам помочь с вашими проблемами, расскажите как Аполлон взлетел с поверхности Луны, и на каком топливе миссия вернулась за землю,

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Nekto Neo
2 часа назад
Ещё мысли атакуют, в миссии Аполлон они там на поверхности прыгали как мячики в скафандрах весом 175 кг, и значит проблем ни будет по перемещению

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Темирбек Терсебаев
2 часа назад
Кенгуру- попрыгунчик им нужен, сбалансированный для направленных прыжков, и из морозостойких пружин.😂😂😂

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Nekto Neo
2 часа назад
Все это очень интересно, но вот момент один на фото нарисован скафандр, из чего он сделан? Какова плотность материала? Вес 343 килограмма! Выглядит

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

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