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В Антарктиде ввели в эксплуатацию новый российский зимовочный комплекс станции «Восток»

Российские специалисты ввели в полноценную эксплуатацию новый зимовочный комплекс станции «Восток». Он заменил устаревшие конструкции 1957 года сборки.

Новый зимовочный комплекс станции «Восток» / © ААНИИ

Теперь ученые могут проводить исследования в комфортных условиях современного здания площадью около трех тысяч квадратных метров. Оно стоит на 36 опорах и возвышается над снежным покровом на высоте трех метров.

Объект успешно прошел девять месяцев автономных испытаний при температуре ниже 80 градусов Цельсия, поддерживая в жилых комнатах, лабораториях, рабочих зонах и технических отсеках температуру до плюс 25.

© ААНИИ

В новом комплексе «Востока» поставят единственную в Южном полушарии и мире станцию по измерению индекса магнитной активности, позволяющую отслеживать активность Солнца. Там же создадут метеорологический комплекс и запустят фитотехнические испытания современных методов круглосуточного выращивания зелени, овощей, арбузов и лесных ягод (ежевика, голубика и земляника).