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Tesla неожиданно приостановила производство Cybertruck

Компания Tesla разослала письмо сотрудникам производства электрического пикапа Cybertruck на заводе в Остине, в котором попросило не выходить на работу в течение трех дней (с 3 по 5 декабря).

Производство Tesla Cybertruck / © Tesla

По данным издания Business Insider, Tesla не сообщила причину остановки производства, но, возможно, она связана с недостаточным спросом на этот электромобиль.

Tesla стала одним из немногих производителей электромобилей, который в 2024-м продал меньше транспортных средств, чем в 2023 году, хотя их продажи во всем мире значительно выросли.

Компании часто останавливают производственные линии на несколько дней или недель, если выпуск идет быстрее поставок. Вероятно, есть и другие причины: модернизация линии или какие-то изменения, связанные с недавним отзывом пикапов Cybertruck.