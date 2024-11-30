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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
8 минут назад
Рейтинг: +316
Посты: 526

Опубликованы лучшие макроснимки конкурса «Садовый фотограф 2024 года»

Жюри ежегодной фотопремии «Садовый фотограф года» (Garden Photographer of the Year Awards) представило лучшие макрофотографии, которые демонстрируют красоту природы крупным планом.

Сообщество
# насекомые
# природа
# фотографии
Фотография, занявшая первое место: «Имитация невидимости» / ©  Minghui Yuan
Фотография, занявшая первое место: «Имитация невидимости» / ©  Minghui Yuan
Фотография, занявшая второе место: «Колибри и абутилон» / © Jackie Kramer
Фотография, занявшая второе место: «Колибри и абутилон» / © Jackie Kramer
Фотография, занявшая третье место: «Изумрудная стрекоза на двулепестнике парижском» / © Tony North
Фотография, занявшая третье место: «Изумрудная стрекоза на двулепестнике парижском» / © Tony North
Высокая оценка: «Шашечница цинксия» / © Raheela Rafiq
Высокая оценка: «Шашечница цинксия» / © Raheela Rafiq
Высокая оценка: «Цветочная фантазия» / © Tony North
Высокая оценка: «Цветочная фантазия» / © Tony North
Высокая оценка: «Анемона» / © Tony North
Высокая оценка: «Анемона» / © Tony North
Высокая оценка: «Большие глаза» / © Menglin Zhang
Высокая оценка: «Большие глаза» / © Menglin Zhang
Высокая оценка: «Стрекоза белолобая в вечернем платье» / ©  Karin de Jonge
Высокая оценка: «Стрекоза белолобая в вечернем платье» / ©  Karin de Jonge
Высокая оценка: «Обыкновенная зеленушка» / © Kevin Sawford
Высокая оценка: «Обыкновенная зеленушка» / © Kevin Sawford
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