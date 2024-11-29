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Австралийским детям запретят пользоваться соцсетями

Палата представителей Австралии 27 ноября приняла законопроект, запрещающий гражданам младше 16 лет пользоваться социальными сетями. Предполагается, что сенат одобрит его уже на этой неделе. У платформ будет ровно год на то, чтобы придумать, как осуществить на практике возрастные ограничения, в противном случае их ждут многомиллионные штрафы.

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Австралия планирует опробовать систему проверки возраста, которая может включать биометрические данные или государственную идентификацию, чтобы обеспечить соблюдение возрастного ценза в соцсетях. Это одна из самых жестких мер контроля, введенных когда-либо в мире.



Крупные технологические компании, такие как Meta* и Google, призвали правительство этой страны отложить принятие нового законопроекта, пока не завершится испытание технологии контроля возраста.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.