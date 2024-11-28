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Названа дата первого пуска российской ракеты «Союз-5»

Согласно протоколу российско-казахстанской межправкомиссии по космодрому Байконур, «Роскосмос» и аэрокосмический комитет Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана должны обеспечить проведение первых летных испытаний перспективной двухступенчатой ракеты среднего класса «Союз-5» в декабре 2025 года.

Изображение ракеты «Союз-5» / © «Роскосмос»

О сроках первых летных испытаний сообщило РИА Новости.

Новая ракета сможет выводить до 17 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Ее пуски будут выполнять с площадки на Байконуре, которую раньше использовали для стартов ракет «Зенит».

Сегодня полным ходом идет изготовление опытных образцов «Союза-5». Уже готовы все обечайки баков первой и второй ступеней.