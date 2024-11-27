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Исследователь обнаружил «огромный шрам» на картах Google

Исследователь пещер из Университета Кертина Матей Липар просматривал спутниковые снимки равнины Налларбор в Австралии на картах Google, когда наткнулся на необычную особенность ландшафта.

«Шрам» на равнине Наллабор в Австралии / © Google Earth / Matej Lipar

Липар искал пещеры в южной части Австралии, когда увидел «огромный шрам», прорезанный на бесплодном ландшафте. Его длина составила примерно 11 километров, а ширина — от 160 до 250 метров.

По данным издания The Conservation, Липар провел более детальное исследование «шрама» и обнаружил, что тот появился в результате мощного торнадо, который прошел в этом регионе между 16 и 18 ноября 2022 года.

Вероятно, торнадо длился от семи до 13 минут, но не нанес ущерба домам или городам. Однако все равно оставил значительный след, изменив ландшафт.