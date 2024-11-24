Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

МКС уклонилась от космического мусора

Двигатели российского грузового корабля «Прогресс», который сейчас пристыкован к Международной космической станции, 19 ноября были включены на пять с половиной минут, чтобы уклониться от фрагмента космического мусора и обеспечить безопасность орбитального форпоста.

Международная космическая станция / © NASA

Если бы станция не изменила высоту орбиты, фрагмент космического мусора мог бы пролететь в пределах четырех километров от нее, а это довольно близко по космическим меркам.

По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, потенциально опасный объект был частью недействующего метеорологического спутника, разрушившегося в 2015 году.

Подобные маневры не редкость для МКС. Согласно анализу NASA, проведенному в декабре 2022 года, станция уклонялась от мусора 32 раза с момента своего запуска в 1999 году.