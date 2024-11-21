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SpaceX получит свободу действий в отношении Starship
После успешного шестого испытательного полета Starship, который состоялся 20 ноября, компания Илона Маска получила сообщение от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) по поводу запусков транспортной системы.
В черновом варианте «Оценки воздействия на окружающую среду» FAA указало, что предоставит SpaceX разрешение на увеличение числа запусков Starship со «Звездной базы» в Южном Техасе — до 25 раз в год. Кроме того, компании, вероятно, разрешат продолжать увеличивать размер и мощность ракеты Super Heavy и корабля Starship.
Кроме того, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что компания намерена перейти на более крупную и мощную версию Starship и Super Heavy примерно через год. Эта версия, получившая название Starship 3, удвоит тягу верхней ступени и увеличит тягу ускорителя примерно с 74 до 100 меганьютон. Для лучшего понимания можно провести аналогию: тяга Starship при старте будет в три раза мощнее, чем у ракеты Saturn V, которая отправила людей на Луну в XX веке.
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Несмотря на отмену попытки «экономичной» ловли первой ступени, шестой испытательный полет Starship был успешным. Корабль — вторая ступень системы впервые продемонстрировала возможность маневра на орбите. Первая ступень после приводнения неожиданно для всех смогла пережить два взрыва, не утратив плавучесть. Среди наблюдавших за испытанием был Дональд Трамп.
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