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SpaceX получит свободу действий в отношении Starship

После успешного шестого испытательного полета Starship, который состоялся 20 ноября, компания Илона Маска получила сообщение от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) по поводу запусков транспортной системы.

Старт Starship 20 ноября 2024 года / © SpaceX

В черновом варианте «Оценки воздействия на окружающую среду» FAA указало, что предоставит SpaceX разрешение на увеличение числа запусков Starship со «Звездной базы» в Южном Техасе — до 25 раз в год. Кроме того, компании, вероятно, разрешат продолжать увеличивать размер и мощность ракеты Super Heavy и корабля Starship.

Кроме того, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что компания намерена перейти на более крупную и мощную версию Starship и Super Heavy примерно через год. Эта версия, получившая название Starship 3, удвоит тягу верхней ступени и увеличит тягу ускорителя примерно с 74 до 100 меганьютон. Для лучшего понимания можно провести аналогию: тяга Starship при старте будет в три раза мощнее, чем у ракеты Saturn V, которая отправила людей на Луну в XX веке.