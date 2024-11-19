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Александр Речкин
Александр Речкин
6 минут назад
Рейтинг: +445
Посты: 1158

В России впервые началось серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва

Пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) сообщила о старте серийного производства мобильных укрытий, предоставляющих защиту от различных угроз, включая природные бедствия, техногенные происшествия и ядерный взрыв.

Сообщество
# Россия
# технологии
# убежища
# ядерная война
Мобильное убежище «КУБ-М» / © ВНИИ ГОЧС
Мобильное убежище «КУБ-М» / © ВНИИ ГОЧС

В стандартной комплектации убежище под названием «КУБ-М» состоит из двух модулей: защитного помещения, где могут находиться 54 человека, и технического блока. Вместимость защитного сооружения легко увеличивается за счет дополнительных модулей. При необходимости убежище можно транспортировать на другое место и подключать к существующим инженерным системам. 

Производство мобильных убежищ стартовало в городе Дзержинске Нижегородской области. 

Мобильное убежище «КУБ-М» / © ВНИИ ГОЧС
Мобильное убежище «КУБ-М» / © ВНИИ ГОЧС
Мобильное убежище «КУБ-М» / © ВНИИ ГОЧС
Мобильное убежище «КУБ-М» / © ВНИИ ГОЧС
Мобильное убежище «КУБ-М» внутри / © ВНИИ ГОЧС
Мобильное убежище «КУБ-М» внутри / © ВНИИ ГОЧС
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