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Softcar представила оригинальный европейский электромобиль

Стартап Softcar из Швейцарии презентовал свой первый электромобиль — миниатюрную машину с оригинальным дверьми. Softcar уже отправился в производство, его стоимость составляет около 20 тысяч евро (чуть больше двух миллионов рублей по курсу), что делает его одним из самых бюджетных электромобилей в Европе.

Электромобиль Softcar / © Maxk

Электромобиль Softcar получил обтекаемый кузов, большие круглые фары и двери типа «крыло чайки», которые поднимаются вверх и упрощают посадку и высадку пассажиров на тесных улицах.

Электромобиль Softcar / © Maxk

Новинка способна развивать скорость до 90 километров в час и ехать 200 километров без подзарядки.

Электромобиль Softcar / © Maxk

Электромобиль Softcar / © Maxk