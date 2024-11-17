Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Стартап — разработчик сверхзвуковых самолетов закрылся
Компания Exospace, которая занималась созданием гражданских сверхзвуковых транспортных самолетов, сообщила, что не смогла найти новых инвесторов для продолжения работы и сворачивает свою деятельность.
Стартап, основанный в 2019 году инженером аэрокосмической отрасли Норрисом Ти, ранее работавшим в Northrop Grumman и Lockheed Martin, планировал построить серию самолетов, включая сверхзвуковой авиалайнер Horizon, сверхзвуковые БПЛА Revenant и Trident.
Exospace даже добился определенного успеха, собрав 6,5 миллионов долларов США инвестиций и заключив контракты с американскими ВВС на разработку сверхзвуковых учебных беспилотников.
Инженерам удалось построить и показать демонстратор одной из своих моделей в апреле 2024 года, однако на этом все и завершилось. Теперь компания предлагает свои наработки для продажи всем заинтересованным лицам.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Принято считать, что естественный спутник Земли возник в результате ее столкновения с другой планетой, но к этой версии есть вопросы. Теперь ученые предложили рассмотреть сценарий возможного захвата Луны притяжением Земли из пролетавшей мимо двойной системы.
Американские психологи предупредили, что укороченное написание слов в электронных сообщениях может влиять на их восприятие и создавать нежелательное впечатление об отправителе.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Популярно мнение, что дети быстрее взрослых осваивают новые навыки, будь то изучение языков или отработка танцевальных движений. Тем не менее, как выяснили ученые из Дании, физиология это утверждение не доказывает.
Ученые из Центра наук о жизни Вильнюсского университета нашли способ подавить активность определенных генов в клетках, не прибегая к разрезанию ДНК. Разработанный метод открывает возможность приостановки работы генетических инструкций внутри клеток.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.
Финансовое благополучие человека зависит от разных факторов. Новое крупное исследование на примере норвежских жителей показало, как изменения в структуре семьи и смена поколений сказываются на благосостоянии людей.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Национальный литературный код. Как хорошо вы знаете русскую литературу? Тест
Бессмысленно и беспощадно: конспирологи против карантина сегодня и два века назад
Космонавты в Сети
Группировка Starlink — система орбитального перехвата принципиально нового типа
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии