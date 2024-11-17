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Стартап — разработчик сверхзвуковых самолетов закрылся

Компания Exospace, которая занималась созданием гражданских сверхзвуковых транспортных самолетов, сообщила, что не смогла найти новых инвесторов для продолжения работы и сворачивает свою деятельность.

Концепт сверхзвукового беспилотника Exosonic / © Exosonic

Стартап, основанный в 2019 году инженером аэрокосмической отрасли Норрисом Ти, ранее работавшим в Northrop Grumman и Lockheed Martin, планировал построить серию самолетов, включая сверхзвуковой авиалайнер Horizon, сверхзвуковые БПЛА Revenant и Trident.

Exospace даже добился определенного успеха, собрав 6,5 миллионов долларов США инвестиций и заключив контракты с американскими ВВС на разработку сверхзвуковых учебных беспилотников.

Инженерам удалось построить и показать демонстратор одной из своих моделей в апреле 2024 года, однако на этом все и завершилось. Теперь компания предлагает свои наработки для продажи всем заинтересованным лицам.