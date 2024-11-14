  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
6 минут назад
Рейтинг: +315
Посты: 509

Ученые открыли неизвестный вид полупрозрачного голожаберного моллюска

Исследователи из Научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бей (MBARI) открыли неизвестный вид голожаберного моллюска, плавающего в водах Тихого океана, на глубине 2614 метров. Ранее специалисты были уверены, что голожаберные моллюски не могут выживать на глубинах более 2200 метров.

Сообщество
# биология
# моллюски
# природа
Представитель нового вида полупрозрачного голожаберного моллюска / © MBARI
Представитель нового вида полупрозрачного голожаберного моллюска / © MBARI

Интересно, что впервые моллюска заметили почти 25 лет назад, однако исследователям понадобилось время, чтобы подробно изучить его и описать. За это время ученым удалось найти 157 особей этого вида, который получил название Bathydevius caudactylus.

© MBARI
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Ноя
Бесплатно
Правители Персии и их наследие
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
15 Ноя
Бесплатно
Солнечная активность в 2024 году
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
15 Ноя
500
Систематика черепах: история и современность
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
16 Ноя
1000
Сенсации в антропогенезе
Medio Modo
Москва
Лекция
16 Ноя
Бесплатно
Верблюд образом нелеп: красота и уродство в древнерусской культуре
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
16 Ноя
Бесплатно
Чем мы отличаемся от древних людей?
Экспериментаниум
Москва
Лекция
16 Ноя
1000
Сто лет в обед: почему мы умираем и как прожить дольше
Medio Modo
Москва
Лекция
17 Ноя
Бесплатно
Загадки сна: от бессонницы до летаргии
Музей криптографии
Москва
Экскурсия
17 Ноя
Бесплатно
До Луны и обратно
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 11:06
Елизавета Александрова

Солнечная система оказалась внутри «межзвездного тоннеля»

По данным космической обсерватории eROSITA астрономы составили новую трехмерную карту пространства, окружающего Солнце. И обнаружили, что оно находится внутри гигантской вытянутой структуры.

Астрономия
# космос
# межзвездная среда
# межзвездное вещество
# сверхновые
# Солнечна система
Вчера, 13:01
Полина Меньшова

Психологи проверили, правда ли дети учатся легче взрослых

Популярно мнение, что дети быстрее взрослых осваивают новые навыки, будь то изучение языков или отработка танцевальных движений. Тем не менее, как выяснили ученые из Дании, физиология это утверждение не доказывает.

Психология
# движение
# дети и взрослые
# навыки
# обучение
Вчера, 07:24
Полина Меньшова

Социологи выяснили, чем подростков привлекает вейпинг

Вейпинг стал распространенным способом употребления никотина среди подростков наряду с сигаретами. При этом, как выяснили ученые из США, причины, по которым тинейджеры начинают курить, изменились по сравнению с предыдущим десятилетием.

Медицина
# вейпинг
# курение
# никотин
# подростки
9 ноября
Юлия Трепалина

Названа оптимальная частота посещений сауны для поддержки энергичности и счастья

Проведенное в Швеции исследование не только подтвердило пользу сауны для хорошего самочувствия и настроения, но и показало, что для положительного эффекта нужно не так много посещений, как прежде указывалось в ряде статей финских авторов.

Психология
# баня
# психическое здоровье
# сауна
# счастье
# Швеция
8 ноября
Алиса Гаджиева

Зал короля Артура оказался неолитическим загоном для скота

Археологи определили возраст памятника, который относили к раннему Средневековью, и выяснили, что люди облюбовали это место за четыре тысячи лет до легендарного короля.

Археология
# антропология
# история
# король Артур
# мегалит
# неолит
# Средние века
Позавчера, 11:06
Елизавета Александрова

Солнечная система оказалась внутри «межзвездного тоннеля»

По данным космической обсерватории eROSITA астрономы составили новую трехмерную карту пространства, окружающего Солнце. И обнаружили, что оно находится внутри гигантской вытянутой структуры.

Астрономия
# космос
# межзвездная среда
# межзвездное вещество
# сверхновые
# Солнечна система
30 октября
Елизавета Александрова

Марсоход Perseverance вскрыл кусок породы и обнаружил внутри зеленые пятна

Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.

Астрономия
# Perseverance
# космос
# марс
# марсоходы
# органика в космосе
15 октября
Татьяна

Останки возрастом 2300 лет рассказали, почему в ДНК современных японцев мало коренного наследия

Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.

Антропология
# генетика
# Дзёмон
# Япония
31 октября
Татьяна

Химики получили вещества, нарушающие введенное 100 лет назад правило

Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.

Химия
# ковалентные связи
# олефины
# органические молекулы
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Люди спутали ИИ-поэзию со стихами классиков и оценили ее выше

    1 час назад

  2. В Перми определили, как наиболее точно рассчитать область добычи нефти

    4 часа назад

  3. Магнитные наночастицы очистили воду от микропластика

    5 часов назад

  4. Недалеко от Солнца нашли звезду, окруженную ледяным диском

    5 часов назад
Выбор редакции

Артем Фуганов: «Умершие „неправильной“ смертью у славян становились ходячими мертвецами»

2 ноября

Последние комментарии

Вячеслав
4 минуты назад
Конрад, Ту-160? Ну и бред. Грузоподъёмность Ту-160 всего 40 тонн, а максимальная, скорость, которую он может развить 1.6 М или 0,55км/сек. Откуда ещё 7.5 км/ сек

В США заявили, что «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от SpaceXВ США заявили, что «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от SpaceX

Aleks Bond
6 минут назад
Подтверждаю у меня Королевский питон и Мадагаскарский удав , бывает они лежат двумя клубочками рядом (вплотную или одним клубочком) , хотя раньше и

Королевские питоны оказались неожиданно «общительными»Королевские питоны оказались неожиданно «общительными»

Владимир Морозов
10 минут назад
Михаил, да самое забавное что одни и те же люди обычно против и генетической модификации, и абортов. Вы что, это же противоречит замыслу божьему, это

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, открыл собственную лабораторию в ПекинеКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, открыл собственную лабораторию в Пекине

Имя Фамилия
19 минут назад
Труа́ бутель де водка́а, авэк плези́р)))

Технологическая сингулярность будет достигнута в 2025 году, заявил глава OpenAIТехнологическая сингулярность будет достигнута в 2025 году, заявил глава OpenAI

Вячеслав
29 минут назад
Yuri, сам то понял, что написал? Наши даже название содрали. И этот " "кузнечик" просто первая разгонная ступень, которая может осуществлять мягкую

В США заявили, что «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от SpaceXВ США заявили, что «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от SpaceX

Вячеслав
35 минут назад
Сергей, причём тут Рагозин. Российский космос начал деградировать с начала двухтысячных. Если в 90-е ещё была какая-то движуха и ещё думали о

В США заявили, что «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от SpaceXВ США заявили, что «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от SpaceX

LokisMsk
41 минута назад
А США отстали от SpaceX на все 25 лет. Это частная компания.

В США заявили, что «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от SpaceXВ США заявили, что «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от SpaceX

Zhe Sh
44 минуты назад
Это абсолютно логично, я всегда говорил, что первой жертвой ИИ станет именно искусство. Поэты, писатели, драматурги тысячи лет пишут по сути об

Люди спутали ИИ-поэзию со стихами классиков и оценили ее вышеЛюди спутали ИИ-поэзию со стихами классиков и оценили ее выше

Сергей Медведев
1 час назад
Это какой то - гангбенг 🫣🤣 Особенно в коментариях🤪

Предложена новая теория, согласно которой черные дыры — это кротовые норыПредложена новая теория, согласно которой черные дыры — это кротовые норы

Алекс Вас
1 час назад
Space x молодцы в любом случае. Но... У нас была ракета, действующая, надёжная, работающая. Разница в стоимости не такая критичначая. Нужна была срочно

В США заявили, что «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от SpaceXВ США заявили, что «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от SpaceX

Andrey
1 час назад
Пендосам не приходит в голову мысль, что повторять за готовым в 10 раз дешевле и быстрее чем разрабатывать это с нуля первым. Пока ещё есть

В США заявили, что «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от SpaceXВ США заявили, что «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от SpaceX

Всеволод М.
2 часа назад
Так nasa финансируя spacex тоже отстала получается?

В США заявили, что «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от SpaceXВ США заявили, что «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от SpaceX

Yuri Kudryavtsev
2 часа назад
Принцип - это одно, а технология - другое. У SpaceX несколько ракет рухнули или не улетели. У Роскосмоса "кузнечик" сам по себе управляемый реактор, а не

В США заявили, что «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от SpaceXВ США заявили, что «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от SpaceX

Aleksandr Kolotygin
2 часа назад
Задача связать ассоциации или иллюстративную память (интуицию и чувства) и абстракции ( интеллект и логику) в рамках одного проекта называется AGI.

Технологическая сингулярность будет достигнута в 2025 году, заявил глава OpenAIТехнологическая сингулярность будет достигнута в 2025 году, заявил глава OpenAI

Александр Березин
3 часа назад
Affidavit, что именно непотребного сделал НАТО в 2003-м Хуссейн или в 2001-м Афганистан? И почему в 2001-м НАТО Афганистан бомбило, а после 2021 года перестало --

Билл Гейтс хочет осыпать Землю мелом, чтобы спасти человечество. Сколько людей умрет в результате?Билл Гейтс хочет осыпать Землю мелом, чтобы спасти человечество. Сколько людей умрет в результате?

Сергей Ермишкин
3 часа назад
Под эту ракету у Маска недорогой космодром и площадка для посадки. Это для старшипа требуется космодром с механическими руками для ловли. И

В США заявили, что «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от SpaceXВ США заявили, что «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от SpaceX

Александр Березин
3 часа назад
Лев, вам бы поинтересоваться средней температурой воды в районе Большого Барьерного рифа.

Билл Гейтс хочет осыпать Землю мелом, чтобы спасти человечество. Сколько людей умрет в результате?Билл Гейтс хочет осыпать Землю мелом, чтобы спасти человечество. Сколько людей умрет в результате?

Игорь Соболев
4 часа назад
Иван, Практика-критерий истины доказала , что социализм не только объективно выгоден подавляющему большинству населения, так как он не имеет

Технологическая сингулярность будет достигнута в 2025 году, заявил глава OpenAIТехнологическая сингулярность будет достигнута в 2025 году, заявил глава OpenAI

Михаил Никитин
4 часа назад
А вот эти которые "против" как они относятся к абортам? Это же какой эталон лицемерия, когда люди орут, что лечить людей нельзя ибо это ЖИ НАЦИЗМ, а

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, открыл собственную лабораторию в ПекинеКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, открыл собственную лабораторию в Пекине

Игорь Соболев
4 часа назад
Иван, Единственная причина уничтожения СССР -после Сталина верхушку перестали держать в ежовых рукавицах и она постепенно стала ставить шкурные

Технологическая сингулярность будет достигнута в 2025 году, заявил глава OpenAIТехнологическая сингулярность будет достигнута в 2025 году, заявил глава OpenAI

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно