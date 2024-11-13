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«Хаббл» запечатлел танец галактик
Астрономы Европейского космического агентства (ESA) опубликовали новое изображение взаимодействующих галактик MCG+05-31-045, которые расположены на расстоянии примерно 390 миллионов световых лет от Земли. Объекты входят в состав скопления Волосы Вероники, диаметр которого составляет порядка 50 миллионов световых лет.
Значительная часть галактик скопления Волосы Вероники имеют эллиптические структуры, которые, как считается, образовались в результате столкновений между спиральными галактиками.
Новое изображение MCG+05-31-045, полученное с помощью орбитальной обсерватории «Хаббл», демонстрирует замысловатый танец двух галактик, который завершится спустя много миллионов лет их слиянием. Меньшая спиральная галактика разорвется и интегрируется в большую соседку, образовав множество новых звезд.
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