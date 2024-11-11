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Демонстратор сверхзвукового самолета XB-1 компании Boom Supersonic установил новый рекорд скорости

Американская компания Boom Supersonic сообщила, что ее демонстратор сверхзвукового самолета XB-1 установил новый рекорд скорости во время последнего испытательного полета.

Прототип сверхзвукового самолета XB-1 во время последнего испытательного полета / © Boom Supersonic

Во время седьмого испытательного полета 5 ноября, который длился 55 минут, XB-1 достиг высоты 7015 метров и новой максимальной скорости 1012 километров в час. Это стало важной вехой на пути к цели — преодолению звукового барьера.

Прототип сверхзвукового самолета XB-1 во время последнего испытательного полета / © Boom Supersonic

Согласно заявлению Boom Supersonic, седьмой полет был направлен на испытание давления в кабине, чтобы обеспечить безопасность пилота и экипажа по мере приближения XB-1 к сверхзвуковым скоростям и большим высотам.

Прототип сверхзвукового самолета XB-1 во время последнего испытательного полета / © Boom Supersonic

XB-1 осталось выполнить еще три плановых дозвуковых испытательных полета, призванных подтвердить летно-технические характеристики и управляемость XB-1 перед попыткой достичь сверхзвуковых скоростей.