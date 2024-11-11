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Следующий пуск ракеты Ariane 6 перенесли на начало 2025 года

Второй полет новой европейской ракеты Ariane 6 и ее первую коммерческую миссию перенесли с декабря 2024 года на середину февраля 2025-го.

Первый полет Ariane 6 / © ESA / S. Corvaja

По данным Arianespace, следующий пуск ракеты теперь планируют провести в первом квартале 2025 года, не ранее середины февраля. Тогда Ariane 6 должна вывести на орбиту французский разведывательный спутник CSO 3.

После успешного запуска ракеты в июле представители Arianespace и Европейского космического агентства (ESA) утверждали, что второй полет состоится до конца этого года — скорее всего, в декабре.

Однако в сентябре представители ESA признали, что первый старт Ariane 6 все же не прошел гладко. Аномалия не позволила верхней ступени ракеты выполнить последний запуск двигателя для схода с орбиты. Тогда инженеры сообщили, что внесут изменение в программное обеспечение, чтобы отрегулировать охлаждение вспомогательной силовой установки «для улучшения условий зажигания и устранения выявленной аномалии».

Теперь в Arianespace подчеркнули, что перенос запуска на середину февраля не повлияет на график последующих миссий, хотя официально его пока не обнародовали. Коммерческий директор Arianespace Стивен Ратгерс ранее заявил, что в 2025 году рассчитывают выполнить шесть запусков Ariane 6.