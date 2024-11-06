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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
20 минут назад
Рейтинг: +927
Посты: 1866

Швейцарский проект Hyperloop успешно прошел самое продолжительное испытание

Инженеры Федеральной политехнической школы Лозанны, Школы инженерии и менеджмента Vaud и компании Swisspod Technologies сообщили об успешном испытании прототипа вакуумного поезда Hyperloop для перемещения грузов.

Сообщество
# Hyperloop
# транспорт
Прототип вакуумного поезда Hyperloop / © Swisspod Technologies
Прототип вакуумного поезда Hyperloop / © Swisspod Technologies

В Лозанне расположена 120-метровая кольцевая испытательная трасса. На этой неделе  инженеры объявили, что провели самое продолжительное испытание Hyperloop.

Их транспортная капсула проехала 11,8 километра со скоростью 40,7 километра в час

© Swisspod Technologies

Звучит скромно, но команда инженеров утверждает, что в полномасштабной системе этот тест «прямо переводится» в путешествие длиной 141,6 километра, что примерно равно расстоянию между Женевой и Берном или Сан-Франциско и Сакраменто. Скорость эквивалента 488,2 километра в час. 

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