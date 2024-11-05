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В Европе представили новую противокорабельную ракету для запуска с подлодок
Европейский оборонный подрядчик MBDA разработал новую ракету для подводных лодок. Она предназначена для поражения хорошо защищенных военных кораблей и наземных объектов, таких как портовая инфраструктура.
Ракета французского производства, получившая название SM40, стала последним представителем семейства Exocet. Главные элементы, отличающие ее от предшественницы SM39, — интеграция новой радиочастотной головки самонаведения J-Band, алгоритмы, адаптированные для высокоинтенсивных условий, и вдвое большая дальность, которая составила 120 километров.
SM40 разработали исключительно для оснащения подлодок производства Naval Group. Они стоят на вооружении ВМС нескольких стран, включая Францию и Индию.
Речь идет о концепции, которую считали очень убедительной: она и теории Эйнштейна не противоречит, и при этом описывает вращающуюся черную дыру, а как раз такие мы в космосе и обнаруживаем. Теперь выясняется, что с ней — большая проблема.
Международная группа исследователей смоделировала уровень давления и состав атмосферы, при которых земные деревья смогли бы начать расти на Марсе. Оказалось, что это куда проще, чем можно было предположить. Но первый марсианский лес может вырасти совсем не там, где его ожидают — то есть довольно далеко от экватора.
Стабильные внутренние части континентальной коры называют кратонами. Это «ядра» всех современных континентов. Ранее считалось, что с ними ничего не происходило на протяжении миллиардов лет, однако недавно международная команда геологов выявила признаки разрушения, деформации и истончения Северо-Китайского кратона.
Используя инструменты искусственного интеллекта, канадская компания Prodigy Education проанализировала тексты англоязычных песен лучших современных исполнителей по версии Billboard, а также популярных музыкантов прошлых десятилетий. В итоге удалось выяснить, чьи композиции отличаются наибольшим лексическим разнообразием, а значит, дают более обильную пищу для ума.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Речь идет о концепции, которую считали очень убедительной: она и теории Эйнштейна не противоречит, и при этом описывает вращающуюся черную дыру, а как раз такие мы в космосе и обнаруживаем. Теперь выясняется, что с ней — большая проблема.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
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