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Летающий автомобиль Switchblade получил модернизированный дизайн после первого полета

Почти год назад трехколесный автомобиль со складными крыльями компании Samson Sky Switchblade совершил свой первый полет, приблизившись к массовому производству и эксплуатации.

Новый дизайн летающего автомобиля Switchblade / © Samson Sky

Основываясь на данных, полученных по итогам испытаний, создатели Switchblade представили новый дизайн для серийной версии транспортного средства, который отличается обтекаемостью конструкции и призван облегчить трансформацию Switchblade из автомобиля в самолет и обратно.

Новый дизайн летающего автомобиля Switchblade / © Samson Sky

В наземном режиме трехколесный двухместный автомобиль способен развивать скорость более 200 километров в час, а в режиме полета может разгоняться до 260 километров в час и подниматься на высоту до 400 метров.

Интерьер летающего автомобиля Switchblade / © Samson Sky

Прибыв в аэропорт или на взлетно-посадочную полосу, Switchblade переключается в режим полета. Для этого ему нужно расправить крылья и вытянуть хвост. Весь процесс занимает всего три минуты и осуществляется одни нажатием кнопки.

Компания Samson Sky утверждает, что уже получила около 2300 заказов на летающий автомобиль Switchblade от покупателей из 57 стран. Цена базовой комплектации Switchblade начинается от 170 000 долларов США (или более 16 миллионов рублей по текущему курсу).