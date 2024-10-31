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Телескоп VLT показал новый снимок туманности Темный волк

Туманность Темный волк. Снимок сделан Обзорным телескопом VLT, расположенным в Паранальской обсерватории (Чили) / © ESO, VPHAS+ team

Туманность Темный волк, которую еще называют туманностью Фенрира, расположена примерно в 5,3 тысячи световых лет от Земли, в области созвездия Скорпион. Ее образуют холодные облака космической пыли — настолько плотные, что через них не проходит свет звезд.

Такие туманности называются темными, потому что, в отличие от обычных, они не излучают видимый свет. Зато они чрезвычайно интересны астрономам, поскольку в глубинах этих облаков пыли обычно формируются новые звезды. Яркая дымка на заднем плане — скопления газа, уже разогретые излучением новорожденных звезд.

Запечатленный на снимке кусочек неба по площади примерно в четыре раза больше полной Луны, но увидеть туманность невооруженным глазом невозможно. Снимок собран из наложенных друг на друга изображений, сделанных с разными фильтрами в разное время.