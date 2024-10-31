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Дарья Г.
Дарья Г.
8 минут назад
Рейтинг: +12
Посты: 1

Телескоп VLT показал новый снимок туманности Темный волк

В честь Хеллоуина Европейская южная обсерватория (ESO) опубликовала снимок туманности, где холодные скопления космической пыли создают иллюзию силуэта гигантского волка на фоне ярких облаков разогретого газа. 

Сообщество
# ESO
# VLT
# астрономия
# Темный волк
# туманность
Туманность Темный волк. Снимок сделан Обзорным телескопом VLT, расположенным в Паранальской обсерватории (Чили) / © ESO, VPHAS+ team
Туманность Темный волк. Снимок сделан Обзорным телескопом VLT, расположенным в Паранальской обсерватории (Чили) / © ESO, VPHAS+ team

Туманность Темный волк, которую еще называют туманностью Фенрира, расположена примерно в 5,3 тысячи световых лет от Земли, в области созвездия Скорпион. Ее образуют холодные облака космической пыли — настолько плотные, что через них не проходит свет звезд.

Такие туманности называются темными, потому что, в отличие от обычных, они не излучают видимый свет. Зато они чрезвычайно интересны астрономам, поскольку в глубинах этих облаков пыли обычно формируются новые звезды. Яркая дымка на заднем плане — скопления газа, уже разогретые излучением новорожденных звезд.

Запечатленный на снимке кусочек неба по площади примерно в четыре раза больше полной Луны, но увидеть туманность невооруженным глазом невозможно. Снимок собран из наложенных друг на друга изображений, сделанных с разными фильтрами в разное время.

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